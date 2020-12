Kirchberg

Die Suche nach einem Elfjährigen Mädchen hielt am Wochenende Polizei, Feuerwehr und die Bevölkerung in Kirchberg rund 25 Stunden lang in Atem. Am Samstagabend gab die Polizei dann Entwarnung: Die Fahndung nach dem Mädchen habe sich erledigt. „Die Vermisste konnte durch Hinweise aus der Bevölkerung aufgefunden und wohlbehalten an die Eltern übergeben werden“, steht in der Polizeimeldung, die im E-Mail-Postfach unserer Redaktion einging. Nähere Angaben zu der Suchaktion wollte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung nicht machen.