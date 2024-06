Plus Kastellaun Verleihung macht Verbundenheit zur Truppe deutlich – Fahnenband für Kastellauner Bataillon Von Werner Dupuis i Vor geladenen Gästen fand auf dem Platz vor der evangelischen Kirche in Kastellaun der feierliche Appell statt. Foto: Werner Dupuis Für die hervorragenden Unterstützungsleistungen in den vergangenen Jahren wurde dem Informationstechnikbataillon 282 der Hunsrück-Kaserne in Kastellaun im Rahmen eines feierlichen Appells das Fahnenband verliehen. Lesezeit: 1 Minute

Eine solche Verleihung an die Truppenteile der Bundeswehr gilt als sichtbares Zeichen der Verbundenheit der Landesregierung zu den Soldaten in Rheinland-Pfalz. Die Verleihung durch Staatssekretärin Nicole Steingaß in Vertretung für Ministerpräsidentin Malu Dreyer fand vor geladenen Gästen auf dem Platz vor der evangelischen Kirche in Kastellaun statt. Mit Fahnenbändern wird die ...