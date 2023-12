Die Aula der Gesamtschule in Kastellaun platzte aus allen Nähten bei der Verleihung des Sportabzeichens. 343 Teilnehmer, aufgeteilt in 146 Schülerinnen, 119 Schüler, 34 Frauen, 44 Männer und 19 Familien, haben in den Sommermonaten an dieser vom Turnverein Kastellaun unter der Regie von Ute Link durchgeführten Aktion teilgenommen.