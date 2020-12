Boppard

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach (LBM) teilt mit, dass in der vergangenen Woche mit der Deckschichterneuerung der Landesstraße L 209 (Buchholzer Straße) in der Ortsdurchfahrt Boppard mit dem ersten Bauabschnitt zwischen Simmerner Straße/Ecke Marienberger Straße und Ecke Antoniusstraße/Säuerlingstraße begonnen wurde. Der alte Fahrbahnbelag wurde abgefräst. Das hat in Boppard zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.