Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Boppard: Neuer Ehrenwinzer der Stadt

Die Stadt Boppard hat ihren 24. Ehrenwinzer ausgezeichnet. Bei der traditionellen Großen Weinprobe wurde dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Boppard am Sonntag in der Stadthalle von Bürgermeister Walter Bersch die Urkunde überreicht und dieser besondere Titel übertragen.

Die Ehrenwinzerschaft wird seit 1981 verliehen, in den vergangenen 40 Jahren gab es aber immer wieder auch Jahre, in denen dieser Titel nicht vergeben wurde. Nach dem Weinkollegium ist der VVV Boppard nun der zweite Verein, dem die Ehrenwinzerschaft zuteil wurde. Der Verein hat 550 Mitglieder und kümmert sich nicht nur um ein schönes Ortsbild sowie um die Wanderwege der Stadt, sondern er hat sich auch im Bopparder Hamm verdient gemacht. Patenwinzer des VVV Boppard ist Rolf Bach, der genauso an der Ehrung teilnahm wie die Mittelrhein-Weinkönigin Marie Dillenburger. vb