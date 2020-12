Simmern

Die Verkehrssituation in Simmern soll sich verbessern – gerade für Anwohner, Fußgänger und Radfahrer. Dieses Ziel hat sich der Stadtrat gesetzt, der auf Antrag der CDU über die Klagen von Anwohnern in der Altweidelbacher Straße beriet. Einem bereits vor Monaten formuliertem Appell an Bevölkerung und Politik auf Stadt- und Verbandsgemeindeebene schlossen sich weitere Anlieger aus der Schmittbachstraße an. In der Sitzung des Stadtrates wurde der Scheinwerfer zudem auf eine weitere problematische Stelle in der Stadt gerichtet: auf die Migennesstraße, über die zuletzt ein großer Teil des Schülerverkehrs lief.