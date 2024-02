Plus Rhein-Hunsrück Verhandlungen mit Sana gescheitert: Hoffen auf Fortbestand der Klinik Boppard Die Stadt und der Landkreis Mayen-Koblenz haben mitgeteilt, dass sie sich mit dem privaten Gesundheitsdienstleister Sana Kliniken AG über die geplante Übernahme der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) nicht einig geworden sind. Ergo sind die Verhandlungen, die seit 2022 liefen, gescheitert. Von Thomas Torkler

Die Zukunft des Klinikums mit seinen fünf Standorten, unter anderem in Boppard, ist damit weiter in der Schwebe. Welche Folgen die Entwicklung rund um das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein für die ganze Region haben wird, ist derzeit schwer abzusehen. Klar ist, dass auch die zum Verbund gehörenden Krankenhausstandorte in Boppard und Nastätten ...