Vergleich Erststimmen/Zweitstimmen: Auf kommunaler Ebene im Rhein-Hunsrück-Kreis zeigen sich die Unterschiede

Recht ähnlich fallen die Landtags-Gesamtergebnisse der Wahlkreise 16 Rhein-Hunsrück und 23 Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg aus, wie ein genauerer Blick in die Tabellen verrät. In beiden Fällen kann die SPD bei den Zweitstimmen punkten. In beiden Wahlkreisen erreicht sie gar die gleiche Prozentzahl mit 34,8. Bei den Erststimmen aber punktet sowohl im Wahlkreis Rhein-Hunsrück als auch im 16er-Wahlkreis die CDU mit 36,5 (Rhein-Hunsrück) und 32,1 Prozent. Doch auch ein Blick auf die Ebene der Verbandsgemeinden lohnt sich: