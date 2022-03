Noch in der Gründungsphase befinde sich der Verein Hunsrück Hilfe, wie Hendrik Gölzer aus Büchenbeuren erklärt. Er und seine Mitstreiter wollen in Kürze einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze unternehmen – ähnlich wie die Initiative um Fabian Wieß und Christian Lautenschläger, über die unsere Zeitung mehrmals berichtet hat.