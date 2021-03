Die Landfrauen im Kreis machen allerhand Workshops und Kurse, bieten Vorträge an, sind in der Region unterwegs und aus ihr nicht wegzudenken. Doch was ist eigentlich mit den Herren der Schöpfung? Diese Frage stellten sich neben André Schmoll und Gerhard Donell noch mehr als 20 weitere Männer aus Neuerkirch, Külz und der Umgebung. Daher gründeten sie im Oktober kurzerhand den Verein „Landmänner Neuerkirch-Külz“.