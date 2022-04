Parallel zur Entwicklung in der Stadt Kastellaun befindet sich auch die Verbandsgemeinde (VG) Kastellaun trotz Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf einem guten Weg. Dies spiegeln die Zahlen des Doppelhaushaltes 2022 und 2023 wider, der den Ratsmitgliedern in einer Sitzung in der Stadthalle Tivoli präsentiert wurde.