Boppard-Bad Salzig

Wenn eine Periode nach vier Jahren Amtszeit zu Ende geht, 51 Delegierte den „alten“ Vorstand einstimmig wiederwählen, dann ist das ein Beweis dafür, dass man mit der geleisteten Arbeit des Verbandes mehr als zufrieden ist. Aber auch ein Beweis dafür, dass die ehrenamtlich fungierenden Vorstandsmitglieder Spaß daran haben, in einem intakten Umfeld dem wichtigen Ehrenamt nachzugehen und sich zur Wiederwahl stellen. So geschehen in Bad Salzig, beim Kreisverbandstag des VdK Kreisverbandes St. Goar.