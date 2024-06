Plus Mittelrhein Vater Rhein ist auf dem Rückzug: Schifffahrt nimmt wieder Fahrt auf i Bei sinkenden Wasserständen am Mittelrhein bot sich am Donnerstag dieses Bild in Oberwesel: Während der Steiger der Stadt noch umflutet war und die Rheinanlagen unter Wasser standen, nahm die Schifffahrt auf dem Rhein wieder Fahrt auf. Foto: Ingo Lips Bei sinkenden Wasserständen am Mittelrhein bot sich am Donnerstag dieses Bild in Oberwesel: Während der Steiger der Stadt noch umflutet war und die Rheinanlagen unter Wasser standen, nahm die Schifffahrt auf dem Rhein wieder Fahrt auf. Lesezeit: 1 Minute

Bereits im Tagesverlauf des Mittwochs war die Hochwassermarke II am Pegel Kaub unterschritten worden. Der Pegelstand in Kaub sank am gestrigen Donnerstag schon am Vormittag unter 6,20-Meter. Der Quickdamm, der in St. Goar am Dienstag aufgebaut worden war, um die Rheinfelsstadt vor den Wassermassen zu schützen, hat seinen Zweck wieder ...