Ein Busfahrer ist am Montag in Halsenbach (Rhein-Hunsrück-Kreis) von seinem eigenen Bus schwer verletzt worden.

Der 52-Jährige habe den leeren Linienbus auf einem Busparkplatz in einem Industriegebiet abgestellt und sei ausgestiegen, als sich das Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache in Bewegung setzte, berichtete die Polizei in Boppard. Der Mann wurde zwischen seinem rollenden Bus und einem parkenden Auto einquetscht und schwer verletzt.