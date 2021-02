Dass man sich an der Hängeseilbrücke Geierlay in Mörsdorf auf die Füße treten kann, wenn viel Betrieb herrscht, ist nichts Neues. Seit ihrer Eröffnung am 3. Oktober 2015 erfreut sich die spektakuläre Verbindung zwischen Mörsdorf und Sosberg gleichbleibend hoher Beliebtheit. Aber in Zeiten von Corona-Mutationen ist das leider keine gute Nachricht.