Rhein-Hunsrück

Im Rhein-Hunsrück-Kreis startet am Montag langsam wieder der Schulbetrieb. Wie durch die Corona-Vorgaben festgelegt, erfolgt dies nicht flächendeckend, sondern zunächst in einzelnen Klassen und unter strengen Schutzauflagen. In Grundschulen gehen zunächst die Kinder der vierten Klassen zur Schule. Auch in den weiterführenden Schulen im Kreis erleben die Schüler der Abschlussklassen wieder „echten“ Unterricht.