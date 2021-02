Zwar steht das musikalische Leben im Rhein-Hunsrück-Kreis weitestgehend still, doch unterrichtet wird vielerorts trotzdem nach wie vor. So auch an der Kreismusikschule (KMS) in Simmern mit ihren weiteren Standorten im Kreisgebiet. Wie beim Schulunterricht setzten die 31 Lehrkräfte in den vergangenen Monaten auf Online-Unterricht. Gerade für diese Herausforderung fühlen sich auch die beiden Neuen im Bunde – Alexander Funk und George Rademacher – gut gerüstet.