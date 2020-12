Kappel

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz rückten am Sonntag die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchberg, der Rettungsdienst, die Polizei und die Höhenretter aus Boppard aus. Ein Monteur eines Windradbetreibers war in einer Windkraftanlage bei Kappel eingeklemmt – in einer Höhe von 110 Meter.