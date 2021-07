Hunsrück Unfall auf B 50: Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren Starke Regenfälle haben am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B 50 geführt. Laut Polizeibericht war eine 27-Jährige mit ihrem Pkw gegen 23 Uhr von Simmern in Richtung Flughafen Hahn unterwegs.

Hinter der Abfahrt Unzenberg stand auf der Kauerbachtalbrücke die Fahrbahn knöchelhoch unter Wasser. Betroffen davon waren die Standspur sowie die rechte Fahrbahn. Die Autofahrerin fuhr in die nach Polizeiangaben schlecht zu sehende Wasserlache und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug schlitterte rechts gegen die Betonwand und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 27-Jährige konnte sich mithilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Totalschaden, an der Betonwand ein leichter Schaden. Die Fahrerin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: Dennis Irmiter