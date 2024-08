Plus Simmern

„Un Amor“ siegt bei Heimat Europa Filmfestspielen: Nicolette Krebitz überreicht “Edgar“ für besten Film

Von Thomas Torkler

i Jurorin Nicolette Krebitz überreichte den „Edgar“ für den besten modernen Heimatfilm. Gewonnen hat „Un Amor“ der spanischen Regisseurin Isabel Coixet. Foto: Werner Dupuis

Der „Edgar“, Preis für den besten modernen Heimatfilm der Heimat Europa Filmfestspiele 2024, geht an den Film „Un Amor“ der spanischen Regisseurin Isabel Coixet, der Nachwuchspreis für den besten Debütfilm an „Echoes from Borderland“ von Lara Milena Brose. Den Publikumspreis erhielt Andreas Dresens Widerstandsdrama „In Liebe, Eure Hilde“.