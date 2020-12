Oberwesel

Ein Vorhaben hat in der jüngsten Stadtratssitzung in Oberwesel für lange Diskussionen gesorgt: Die Stadt soll das katholische Jugendheim von der Kirche übernehmen und in ein städtisches Mehrzweckgebäude umwandeln. Die CDU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und den Punkt auf die Tagesordnung setzen lassen (wir berichteten).