Eine von 1182 Unterschriften gezeichnete Petition mit dem Titel „Rettet die Simmerbach-Aue!“ ist am Mittwoch, 5. Mai, in Simmern an die Stadt übergeben worden. Bürgermeister Andreas Nikolay und Anwohner, die sich als Initiatoren der Petition für einen sensiblen Umgang mit einem großen Bauprojekt nahe des Simmerbaches aussprechen, kamen bei dem Übergabetermin zu einem Austausch zusammen.