Oberwesel

Ein Wasserschaden hat in Oberwesel eine große Wirkung gezeigt. Betroffen sind die Umkleiden der Großsporthalle. Seit Monaten sind die Umkleiden nicht nutzbar. Geräteräume in der Sporthalle oder ersatzweise ein Raum in der Grundschule dienen als Ersatzumkleiden. Vereine, die in den Abendstunden die Halle nutzen, können sich nach dem Sport nicht vor Ort duschen.