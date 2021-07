Der am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache umgestürzte mobile Kranwagen steht wieder aufrecht auf der Baustelle an der Sporthalle in Boppard. Der zweite Bergungsversuch des tonnenschweren Geräts wurde am Montagvormittag erfolgreich abgeschlossen, nachdem es bei einem ersten Anlauf am Freitag zu einem dramatischen Zwischenfall auf der Baustelle neben dem Schulzentrum „Auf der Zeil“ gekommen war.