Boppard

In den Rheinanlagen in Boppard steht der Baubeginn für den Mehrgenerationenpark kurz bevor (wir berichteten). Der Geschichtsverein für Mittelrhein und Vorderhunsrück hat im Juni bei der Denkmalbehörde des Landes Rheinland-Pfalz einen Antrag gestellt, die Unterschutzstellung der Rheinanlagen in Boppard zu prüfen, teilt der Verein mit.