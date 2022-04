Nachdem die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Anfang April durch die Unterzeichnung eines Mietvertrages den Weg bereitet hatte (siehe Infokasten), konnten nun die ersten Flüchtlinge in die ehemalige Jugendherberge in Sargenroth einziehen. Seit Dienstag kamen 22 Menschen aus der Ukraine in den Hunsrück und bezogen ihre Zimmer – weitere sollen folgen.