Rhein-Hunsrück

Das sperrige Wort „Digitalpakt“ ist durch die Corona-Pandemie in aller Munde und die digitale Vernetzung der Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis ist als Thema so aktuell wie nie zuvor. „Ich sehe einen Investitionsschub an den Schulen, den ich so noch nicht erlebt habe“, sagte Landrat Marlon Bröhr.