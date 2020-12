Kastellaun

Eine Überraschung erleben Gläubige und Besucher beim Gang durch die katholische Pfarrkirche in Kastellaun. Vor dem rechten Seitenaltar stehen in braune Kartoffelsäcke eingepackte seltsame Figuren. Eingebettet sind sie in ein Szenario mit einem Stall, Schafen und einer Weide, die von Tannenbäumen eingerahmt ist.