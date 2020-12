Mittelrhein/Koblenz

Gut ein Jahr ist es her, dass mehr als 1500 Menschen in Oberwesel auf die Straße gingen, um für den Erhalt der Loreley-Kliniken zu demonstrieren. Jetzt sind die Kliniken geschlossen. Aber die betriebsbedingten Kündigungen der Mitarbeiter haben noch ein gerichtliches Nachspiel, das am heutigen Donnerstag mit einem ersten mündlichen Verhandlungstermin vor dem Koblenzer Arbeitsgericht beginnt.