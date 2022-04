Dort, wo früher Lebensmittel verkauft wurden, lassen es sich heute in erster Linie Senioren gut gehen. 15 Gäste – so heißen die Menschen, die das Angebot in Gödenroth nutzen –, besuchen täglich das Tuja-Therapiehaus und die dortige Tagespflege. Nebenan, in den Räumen der ehemaligen Dorfkneipe, bieten Beate Heinz und Anika Schmitt zudem seit fünf Jahren Logo- und Ergotherapie an.