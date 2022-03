Ein Investor aus Irland übernimmt die Tagesklinik für konservative Orthopädie in Oberwesel und will auf diesem Weg auf dem deutschen Markt mit hausärztlichen Versorgungszentren Fuß fassen. Für das Unternehmen Centric Health aus Dublin ist die Übernahme der Eintritt in den deutschen Markt. Für den Gesundheitscampus in Oberwesel bedeutet die Übernahme eine Kapitalspritze, mit der auch die Tagesklinik langfristig stabilisiert werden soll.