Ein Spaziergang durch das Michelfeld in diesen frühen Sommertagen ist ein besonderes Vergnügen. Kultur und Natur treffen hier in einer kaum zu überbietenden Innigkeit aufeinander. Nur wenige Minuten von der Oberweseler Kernstadt entfernt, kann der Besucher abtauchen in eine Zone der Ruhe und Besinnlichkeit.