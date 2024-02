Plus Rhein-Hunsrück Tümpelprojekt: 120 neue Wasserflächen im Landkreis angelegt – Jetzt werden Tiere gezählt Seit 2015 laufen im Rhein-Hunsrück-Kreis Projekte, bei denen Tümpel überwiegend in Waldgebieten angelegt und ältere Gewässer durch Entschlammung sowie weitere Maßnahmen reaktiviert werden.

Im Rahmen des Tümpelprojektes hat ein Abstimmungsgespräch zwischen verschiedenen Akteuren in der Kreisverwaltung stattgefunden, um festzulegen, welche Tiergruppen zu welchem Zeitpunkt und an welchen Gewässern erfasst werden sollen. In zwei größeren Projekten wurden bisher etwa 120 neue Wasserflächen realisiert. Zusätzlich wurden seit 2018 auch etwa 50 ältere Gewässer durch Entschlammung und ...