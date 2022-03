Der Flugbetrieb auf dem seit Februar insolventen Flughafen Hahn geht auch im April weiter. In einer Pressemitteilung heißt es, der Sommerflugplan starte am 27. März.Darin hätten im Vergleich zu den beiden Vorjahren die Fluggesellschaften wieder deutlich mehr Verbindungen zu aktuell insgesamt 37 Zielen gelistet.

Das teilte am Freitagnachmittag eine Sprecherin des Insolvenzverwalters mit. „Der Flugbetrieb am Hahn wird auch im April fortgesetzt“, heißt es in der Mitteilung.

Die 400 Beschäftigten behalten demzufolge für einen weiteren Monat ihre Arbeit. Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner (Frankfurt) entscheidet jeden Monat über die Fortführung des Flugbetriebs im jeweils nächsten Monat. tor