Boppard

Die CDU-Fraktion im Bopparder Stadtrat hat in der Sitzung am Montagabend in einem Antrag vorgeschlagen, anstelle des traditionellen Weinfestes ein Weinfestival zu veranstalten. Dabei sollen die örtlichen Winzer an den beiden Weinfestwochenenden vom 25. bis 27. September und vom 2. bis 4. Oktober jeweils Hoffeste abhalten.