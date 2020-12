Kirchberg

Ein Hauch von Michaelismarkt könnte am Donnerstag, 29. Oktober, durch die Stadt auf dem Berge wehen. Denn dann laden Marktleute ein, von 9 bis 18 Uhr auf dem Kirchberger Markt- und Kirchplatz in allerlei Angeboten zu stöbern. Das Sortiment wird dabei sicher an das des traditionellen Michaelismarkts erinnern, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste. Ganz so gesellig soll es aber beim Herbstmarkt nicht zugehen, erklärt Arno Schmitt, einer der Organisatoren. Schließlich gilt es, insbesondere mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen, ausreichend Abstand zu halten.