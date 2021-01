Trotz Corona 334 000 Euro gesammelt – Vor-Tour der Hoffnung erfolgreich ohne in die Pedale zu treten

Rhein-Hunsrück

Vor 25 Jahren hat Jürgen Grünwald eine Benefizaktion zugunsten krebskranker und hilfsbedürftiger Kindern im wahrsten Sinne auf die Straße gebracht. Er taufte sie „Vor-Tour der Hoffnung“ und lud Prominente zum Mitradeln ein. Und allen Mitstreitern gelang es in der Tat, viel Hoffnung in Form von Millionen Euro zusammenzutragen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr kreuzte die Corona-Pandemie ehrgeizige Pläne. „Es sollte für uns ein ereignisreiches Jahr werden – das Jubiläumsjahr zu 25 Jahre Vor-Tour der Hoffnung. Doch leider konnten wir weder die Benefiz-Radtour noch unsere geplanten 25 Leuchtturm-Projekte durchführen“, blickt Grünwald auf ein Jahr zurück, das auch bei den Benefizradlern so ganz anders verlief als geplant.