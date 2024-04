Plus Flughafen Hahn

Triwo investiert kräftig im Hunsrück: Auf dem Hahn hat die Sanierung eingesetzt

Von Thomas Torkler

i Vor dem Terminal rattert der Bagger und löst die schadhafte Betonschicht ab. Rüdiger Franke, Geschäftsführer der Hahn-Airport GmbH, berichtet außerdem von Veränderungen im Terminal. Foto: Thomas Torkler

Seit gut zwei Wochen knallt der Baggerhammer erbarmungslos in den Beton und zerteilt die Decke des 200 mal 130 Meter großen Vorfeldbereichs in unmittelbarer Nachbarschaft des Towers auf dem Flughafen Hahn. Die Triwo Hahn-Airport GmbH hat die längst überfällige Sanierung in Auftrag gegeben.