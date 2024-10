Plus Boppard Trikots von Mainz 05 und Fußbälle als Belohnung: Schüler aus Boppard haben Lesen „trainiert“ i Das Bild zeigt die Klasse 6b, hinten links Norbert Neuser, davor Gastlehrerin Perizat Samyibekova aus Kirgistan, und in der Bildmitte hockend Klassenleiterin Deborah Hartmann. Foto: Leonore Hermanspahn/ Fritz-Straßmann-Schule „Wie können wir junge Menschen für das Lesen begeistern?“ Diese Frage stellte sich die Fritz-Straßmann-Realschule plus. Denn zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr nimmt das Interesse am Lesen rasant ab. Lesezeit: 1 Minute

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, benötigen die Schüler eine Förderung, die ihnen eine motivierende Atmosphäre bietet. In Anlehnung an das Projekt „kicken & lesen“, das die Begeisterung für Fußball mit dem Lesen verknüpft, führten die sechsten Klassen ein Leseprojekt durch. Das teilt die Schule in einem Bericht über das Projekt mit. Leselust ...