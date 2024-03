Plus Wiebelsheim

Treibhausgasbilanz VG Hunsrück-Mittelrhein: 11,6 Tonnen CO2 pro Einwohner sind 9,3 zu viel

i Bei Utzenhain wird ein weiteres Windrad aufgebaut. Auf diesem Bild wird gerade der dazu nötige Kran aufgestellt. Mittlerweile ist der Bau weit fortgeschritten. Foto: Philipp Lauer

Die VG Hunsrück-Mittelrhein arbeitet an ihrem Klimaschutzkonzept und hat dazu in einer Veranstaltung in Wiebelsheim die interessierten Bürger beteiligt. Die Energy Effizienz GmbH hat die Treibhausgasbilanz vorgestellt. Die Zahlen sind zum Teil erschreckend: