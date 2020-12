Mastershausen

Deutschlands schönster Wanderweg führt an der Ruine Balduinseck vorbei. Die Traumschleife „Masdascher Burgherrenweg“ gewann in der Kategorie „Touren“ bei der Bewertung in der Zeitschrift „Wandermagazin“. Diese hatte bei einer bundesweiten Abfrage das Publikum abstimmen lassen.