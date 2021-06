Die St. Goarer Tourist-Information (TI) zieht um. Ab dem 1. Oktober wird sie auf Initiative der Stadt am anderen Ende der Fußgängerzone untergebracht sein in den Räumen, die aktuell der Sparkasse Rhein-Hunsrück als Geschäftsstelle dienen. Die Sparkasse wird weiter vor Ort in St. Goar präsent bleiben, wie Sparkassen-Vorstand Wolfgang Nass bei einem Treffen vor Ort unterstrich.