Bad Kreuznach

Die Umstände der Tat sind auch nach fünf Prozesstagen schwer zu greifen: Mühsam versucht das Schwurgericht am Landgericht Bad Kreuznach unter dem Vorsitz von Richter Folkmar Broszukat, Licht ins Dunkel zu bringen. Fest steht bisher nur, dass der 49-jährige Angeklagte in jener Nacht vom 4. auf den 5. Oktober seinen Vater in der von diesem betriebenen Gaststätte in Kirchberg durch Schläge so schwer verletzte, dass der 72-Jährige rund vier Wochen später starb. Nachdem die Ermittler zunächst von einem Körperverletzungsdelikt ausgegangen waren, hatte die Staatsanwalt wegen des „hemmungslosen Angriffs“ schließlich Anklage wegen Totschlags erhoben.