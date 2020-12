Bad Kreuznach/Kirchberg

Wie sehr haben die zum Teil schweren Vorerkrankungen des Vaters dazu beigetragen, dass er an den ihm von seinem Sohn zugefügten Schlägen verstarb? Um diese Frage ging es am vierten Verhandlungstag im Prozess gegen den in Deutschland aufgewachsenen serbischen Staatsbürger, der sich wegen Totschlags vor dem Schwurgericht am Landgericht Bad Kreuznach verantworten muss. Er selbst gibt an, sich nicht an die Tat erinnern zu können.