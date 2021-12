Auch in diesem Jahr, in dem weder Weihnachtsmärkte noch größere Feiern möglich sind, sorgten zahlreiche Landwirte für strahlende Augen. Erneut beteiligten sie sich an der bundesweiten Aktion „Ein Funken Hoffnung“ und fuhren am frühen Freitag- und Samstagabend in einem langen Traktorkorso durch den Kreis.