Tolle Aktion der Drittklässler aus Gödenroth: Farbenfrohe Nistkästen platziert

Mit viel Eifer gestalteten die Kinder diese farbenfroh. Nistkästen sind vor allem als Bruthilfe für Vögel im Frühjahr gedacht. Zudem brüten Vögel nicht nur in den Nistkästen, sondern schlafen auch gern darin. Vor allem in kalten Winternächten kuscheln sie sich dort gern zusammen. Dabei bieten sie nicht nur Vögeln, sondern auch kleinen Säugetieren und Insekten ein sicheres Heim. Kürzlich hat man mithilfe der Kinder die farbenfrohen Nistkästen an den Bäumen im Wald befestigt. Die gefiederten Freunde können dort nun einziehen.