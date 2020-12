Mittelrhein

Am Montagmorgen ist es ein eher gewöhnliches, ruhiges Bild, das sich auf dem Campingplatz „Loreleyblick“ zeigt. Kein Hinweis auf die spektakuläre Rettungsaktion, die bis spät in die Nacht zum Montag über 100 Helfer in Atem gehalten hat: Ein Heißluftballon war am Sonntagabend bei St. Goar-Biebernheim abgestürzt. Bei dem Unglück kam der Ballonfahrer ums Leben, mindestens zwei weitere Menschen sind schwer verletzt worden.