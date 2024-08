Plus Pfalzfeld

Tödlicher Unfall auf A 61 zwischen Pfalzfeld und Laudert: Vollbesetztes Auto fährt auf Lastwagen auf

i Die Feuerwehrleute der Wehren aus Pfalzfeld und Emmelshausen waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Sie befreiten die im Fahrzeug eingeklemmte Beifahrerin, die an der Unfallstelle starb. Zum Schutz vor fremden Blicken schirmten sie die Unfallstelle mit Sichtschutz ab. Foto: Torsten Weißhaupt/ Feuerwehr VG Hunsrück-Mittelrhein

Auf der Autobahn 61 hat sich am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Süden zwischen Pfalzfeld und Laudert ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, berichtet die Polizeiautobahnstation Mendig. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Weil viele Angehörige am Unfall beteiligt waren, rückte neben der Polizei ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehrleuten aus.