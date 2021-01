St. Goar

Am frühen Morgen des 13. Januar 2011 gegen 5.30 Uhr weckt mich mein Handy. Ein Schiff ist an der Loreley havariert, zwei Besatzungsmitglieder werden gesucht, heißt es am anderen Ende der Leitung. Mein Arbeitstag beginnt früh an diesem Donnerstag.