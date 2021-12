Am Samstag ist es so weit, dann gilt in Rheinland-Pfalz überall dort die 2G-plus-Regel, wo keine Maske getragen werden kann. Beispielsweise beim Restaurant- oder Kinobesuch und auch beim Sport in Innenräumen. Fortan müssen dort Geimpfte oder Genesene einen negativen Corona-Test vorzeigen – und das ist richtig so. Dass hingegen Ungeimpfte in den Lockdown gehen sollen, ist gesellschaftlich bedenklich.